'Yarasa adam'dan Erzincan'da nefes kesen atlayış



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)TÜRKİYE'de ve birçok ülkede atlayışlar yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak'ın, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdiği base jump atlayışı nefesleri kesti.

Pandemi tedbirleriyle sezon açılışı yapan Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi, kayak tutkunlarının yanı sıra yamaç paraşütçülerini de ağırlıyor. Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy da bir süredir kayak merkezinde adrenalin dolu atlayışlar gerçekleştiriyor. Kayak merkezinin 3 bin 400 metre yüksekliğindeki zirvesinden havalanan 'yarasa adam' olarak anılan Cengiz Koçak ve arkadaşı havada bir süre birlikte uçtu. Yaklaşık 500 metre yüksekliğe ulaştıklarında Koçak arkadaşının paraşütünden atlayarak kendini boşluğa bıraktı. 150 kilometre hızla düşen sporcu, paraşütünü açarak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İzleyenleri korkutan o anlar kask kamerasına da saniye saniye kaydedildi.

'BURASI, ULUSLARARASI BİR MARKA OLACAK'

Kayak paraşüt atlayışının Türkiye'de ilk kez Erzincan'da yapıldığını ifade eden Cengiz Koçak, "Ergan Kayak Merkezi'nde uluslararası bir organizasyon yapacaktık, pandemiden dolayı iptal ettik. Önümüzdeki yıl inşallah burada olacak. Pist bunun için çok uygun. Ergan Dağı çok uygun. Bir de burada davetli olmamız bizim için çok özel bir durum hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hem Ergan Dağı Kayak Merkezi ve JAK grubu bize her noktada çok destek oluyorlar. Bugün ekstrem bir şey yaptık aslında. Türkiye´de bir kayak merkezinde bu yapılmamıştı. İlk defa oldu. Üç kişi uçtuk. Normalde tandem uçulabiliyor. Ama Ergan Dağı Kayak Merkezi pisti bunun için çok uygun. Daha sonra iniş alanının üstüne gelince ben kendimi boşluğa bıraktım. Saatte yaklaşık 150 kilometre süratle düşerken paraşütümü açtım ve buraya indim. Çok eğlendik. Umarım seneye burada çok daha büyük çok daha güzel bir şey yapacağız ve uluslararası bir marka olacak burası" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-02-21 13:01:34



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