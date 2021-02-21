Erzincan’da ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi dağıtıldı

İHA

Erzincan’da ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Erzincan merkezde bulunan, Hocabey Mahallesi’nde ikamet eden ihtiyaçlı ailelere Kızılay'ın hazırladığı gıda kolileri teslim edildi.
Gerçekleştirilen yardım çalışması kapsamında açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, ”Korona virüs (Covid19) salgını süresince vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde bulunuyoruz.” dedi.
Gıda kolisi dağıtımı kapsamında, ihtiyaçlı aileleri ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelerin istek ve taleplerini dinleyerek, Kızılay'ın gıda kolilerinden dağıttılar.
Yapılan yardımların ardından, memnuniyetini dile getiren ihtiyaç sahibi aileler gelen heyete teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yarasa adam'dan Erzincan'da nefes kesen atlayış
YEREL HABERLER 'Yarasa adam'dan Erzincan'da nefes kesen atlayış
Çocuklar hem eğleniyor, hem okuma alışkanlığı kazanıyor
YEREL HABERLER Çocuklar hem eğleniyor, hem okuma alışkanlığı ...
Erzincan’da yılkı atları ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da yılkı atları ve yaban hayvanları için ...
Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak
YEREL HABERLER Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe ...
Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
YEREL HABERLER Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
Profesör oluşturduğu 'buz dağı' ile kadına şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER Profesör oluşturduğu 'buz dağı' ile kadına ...
Uzaktan öğretimde akreditasyon standartları anlatıldı
YEREL HABERLER Uzaktan öğretimde akreditasyon standartları anlatıldı
Ergan Kayak Merkezi için Covid- 19 tedbirleri kapsamında yeni karar
YEREL HABERLER Ergan Kayak Merkezi için Covid- 19 tedbirleri ...
Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor
YEREL HABERLER Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların ...
EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının ...
Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini ...
Erzincan’da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid-19 denetimi
Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun”
YEREL HABERLER Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü ...
Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı
Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtıldı
Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan´da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
YEREL HABERLER Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan´da ...
Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı
Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir ...
Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi
YEREL HABERLER Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem ...
Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret
Terzibaba Cami'nde Regaip Kandili coşkusu
YEREL HABERLER Terzibaba Cami'nde Regaip Kandili coşkusu
Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap ...