Erzincan’da ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Erzincan merkezde bulunan, Hocabey Mahallesi’nde ikamet eden ihtiyaçlı ailelere Kızılay'ın hazırladığı gıda kolileri teslim edildi.

Gerçekleştirilen yardım çalışması kapsamında açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, ”Korona virüs (Covid19) salgını süresince vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde bulunuyoruz.” dedi.

Gıda kolisi dağıtımı kapsamında, ihtiyaçlı aileleri ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelerin istek ve taleplerini dinleyerek, Kızılay'ın gıda kolilerinden dağıttılar.

Yapılan yardımların ardından, memnuniyetini dile getiren ihtiyaç sahibi aileler gelen heyete teşekkür ettiler.

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