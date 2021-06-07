Erzincan’ın tüm ilçelerinde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı

Erzincan’ın Refahiye ve Tercan ilçelerinin ardından tüm ilçelerde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce kentte Biontech Covid19 Aşı Uygulama Merkezlerin sayısını artırılıyor. Biontech Covid19 Aşısı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi ve Tercan İlçe Devlet Hastanesi’nin ardından tüm ilçerde uygulanmaya başlandı. Covid19 aşısı yapılacak grupta olan vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS Web, MHRS mobil) Alo 182 veya eNabız üzerinden randevu alabilecekleri belirtildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ İlimizde Biontech Covid19 aşı uygulama merkezlerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tercan ve Refahiye Devlet Hastanelerimizin ardından tüm il ve ilçe hastanelerimizde de Biontech Covit19 Aşı uygulamasına başlanmıştır.” denildi.

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