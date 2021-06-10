Erzincan’da “Covid 19’da Hemşirelik” adlı sokak tiyatrosu düzenlendi

Erzincan’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşireliğin Renkleri Kulübü tarafından Covid 19’da hemşirelerin klinikte yaşadıkları zorlukları sergilemek amacı ile “Covid 19’da Hemşirelik” adlı sokak tiyatrosu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında hemşirelerin pandemi sürecinde çalışma ortamında yaşamış oldukları zorluklar canlandırıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, fakülte öğretim elemanları, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından Erzincan ve Türkiye’nin farklı illerinden sağlık şehitleri anılarak başlayan etkinlik programı, “Covid 19’da Hemşirelik” adlı tiyatrosu ile devam etti.

Gösterinin ardından Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Öğrencilerimiz tiyatroda, sağlık alanındaki şiddet olaylarını, pandemide başta hemşirelerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının çektikleri sıkıntıları aktarırken, sağlık çalışanlarının bir taraftan baş tacı edilişini ve bir taraftan da uğradıkları şiddeti en güzel şekilde sessiz tiyatroyla yansıttılar. Ben o yüzden çok anlamlı buldum.” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Benzer etkinliklerin ülke genelinde yapılması gerektiğine de değinen Levent, bu etkinliklerin sağlık çalışanlarının saygınlıklarının artması açısından önem arz ettiğine dikkat çekti.

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