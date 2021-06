Jandarma teşkilatı 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan heyet Jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Vali Mehmet Makas’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgiler veren Jandarma Albay Halil Altıntaş ve ekibine görevinde başarılar dileyen Vali Mehmet Makas, “Kahraman Jandarmamızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bugüne kadar yürüttüğü onurlu görevini bundan sonrada aynı bilinç, kararlılık ve fedakârlıkla ifa edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Vali Mehmet Makas, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü münasebeti dolayısıyla yayımladığı mesajda da şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Atatürk’ün “Kanun Ordusu” olarak nitelendirdiği, tarihî şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Jandarma teşkilatımız, cennet vatanımızın her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin, kaçakçılık ve organize suçlardan, asayişe, göçmen ve insan ticaretinden, trafik ve terörle mücadeleye kadar vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimizin huzur, can ve mal güvenliğinin temini için fedakârca görev yapmaktadır.

Büyük bir aşk ve sadakatle görevini sürdüren jandarma teşkilatımız; eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini ve vatan sevgisi ile görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, millet ile devlet arasında önemli bir köprü görevini de yerine getirmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele sürecinde de vatandaşlarımıza karşı her zaman hoşgörülü ve yardımsever olan, halkımızın sağlığı için yürütülen tüm faaliyetlerde en ön saflarda yerini alan jandarma teşkilatımız, aziz milletimizin gönlünde ki o müstesna yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Kahraman jandarmamızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bugüne kadar yürüttüğü onurlu görevini bundan sonrada aynı bilinç, kararlılık ve fedakârlıkla ifa edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet ve bayrak uğruna şahadet mertebesine ulaşmış tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma personelimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

