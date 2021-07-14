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Baro Başkanı Aktürk: “15 Temmuz; tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir”

İHA

Baro Başkanı Aktürk: “15 Temmuz; tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “15 Temmuz; tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir” dedi.
Başkan Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin iradesi hiçe sayılarak demokrasimize ve milletimize yönelik Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kanlı bir darbe girişiminde bulunulmuştur.
Yapılan bu darbe girişimi ülkemize ve milletimize yapılmış en büyük ihanettir. O gece sokaklara dökülen milyonlarca insanımız üzerlerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış ve meydanları darbeci eli kanlı teröristlere bırakmamıştır. Ülkemiz tarihinde ilk defa, bu çapta bir silahlı darbe teşebbüsü, bizzat millet tarafından engellenmiştir.
Asker görünümlü teröristler karşısındaki dik duruşu ile vatanına, memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, bir kahramanlık destanı yazmıştır.
15 Temmuz; tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığın, sadece yazıda, sadece sözde kalmayan, gerektiğinde vatandaşlarının canı pahasına bu değerlerin hayata geçirildiği bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin, demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti‘nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin bir temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz.
Çanakkale‘deki o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin dört köşesinde yeniden gösterdik. Herkes gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmez. Kendisini bu ülkenin bir ferdi, bu milletin bir evladı olarak hisseden herkes, bu darbe girişiminin karşısında yer almıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Dünyaya demokrasi dersi veren, bayrağına, devletine, kutsal değerlerine sahip çıkan bir Milletin ferdi olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz. Bir daha 15 Temmuz gibi bir gecenin yaşanmaması adına elimizden gelen her şeyi yapacağımızın bilinmesini isteriz.
Milletin iradesinin üstünde hiçbir beşeri iradeyi tanımıyoruz. Milletimizin ve devletimizin bekası; bizim için her şeyin önündedir. Şehitlerimiz en değerli varlıklarını gözlerini kırpmadan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için feda etmişlerse bize düşen görev; onların davasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimini, Fetullahçı Terör Örgütünü ve tüm destekçilerini bir kez daha en şiddetli bir biçimde lanetliyoruz. Destan yazan aziz milletimizi bir kez daha kutluyoruz. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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