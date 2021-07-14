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EBYÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 2 ayrı konferans verildi

İHA

EBYÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 2 ayrı konferans verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında online olarak “Türkiye’deki Darbelerin İktisadi ve Finansal Boyutu” ve “Türkiye Tarihinde Darbeler” konulu konferans verildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıldönümü vesilesiyle EBYÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Keskin tarafından “Türkiye Tarihinde Darbeler” konulu çevrimiçi konferans verildi.
Düzenlenen konferansta Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Keskin, konuşmasında ilk olarak darbe konusuna değinerek, Türkiye’nin darbe geçmişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye tarihinde yaşan darbe girişim örneklerine değinen Keskin, bu süreç içerisinde yaşan darbelerde benzer unsurlar olduğunun altını çizdi. Darbelerin demokrasinin topluma tam olarak yansıtılmadığı dönemlerde daha çok ortaya çıktığını belirten Keskin, darbelerin ordu içerisindeki hiyerarşiden kaynaklandığını veya ordu içerisinde belirli bir grubun harekete geçtiği cunta yüklenmesi denilen bir yapı ile ortaya çıktıklarını belirtti. 2016 yılında 15 Temmuz günü yaşanan darbe hakkında bilgi veren Keskin, demokrasi ile askeri etkisinin büyük ölçüde kaldırıldığına da dikkat çekti.
Program son olarak soru cevap ile son buldu.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Cansın Doker’de “Türkiye’deki Darbelerin İktisadi ve Finansal Boyutu” adlı konferans verdi.
Gerçekleşen çevrimiçi konferansta Dr. Öğr. Üyesi Aslı Cansın Doker geçmişten günümüze Türkiye’de gerçekleşen darbeler sonucunda yaşanan ekonomik krizlere değinerek, darbeler sonucu yaşanan belirsizliklerin ekonomiyi önemli ölçüde etkilediğini belirtti.
Belirsizlik durumlarında ülkelerin ekonomik krizle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veren Doker, kurumların güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, inovasyon ve ARGE’ye yatırım yapma gibi yönetmelerin yaşanan iktisadi ve finansal sıkıntıları çözmede önemli olduğunun altını çizdi. Konferans sonunda Doker, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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