Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 38, Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Bayburt’ta 31, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olacağı öngörülüyor.

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