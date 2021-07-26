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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tercan’da trafiğe çıkan tarım araçlarına yönelik denetimler artırıldı

İHA

Tercan’da trafiğe çıkan tarım araçlarına yönelik denetimler artırıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde trafiğe çıkan traktör gibi tarım işlerinde kullanılan araçlara yönelik denetimler artırıldı.
Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince hasat mevsiminden kaynaklı D100/26 kara yolunda artan tarım araçlarına yönelik daha önceden de yapılan denetim bilgilendirmelerine hız verildi. Kargın ve Mercan bölgesindeki tahıl ambarlarına giden ekipler bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
Ekipler tarafından ayrıca Mercan uygulama noktasında tarım araçlarına yönelik uygulama yapılarak araçlar incelendi.

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