3 bin rakımlı yaylada mobil ekiplerden aşı hizmeti

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, 3 bin rakımlı yüksek kesimlerde tüm vatandaşların aşı olabilmesi için hizmet vermeye devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Erzincan’ın köylerinde hız kesmeden devam ederken, Kemah Kerer köyünün 3 bin metre rakımlı Göller yaylasında vatandaşlara aşı hizmeti verildi. Aşılamada artış yaşanan Erzincan’da toplamda 243 bin 258 aşılama yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Randevu şartı aramadan tüm vatandaşlarımızı Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanemize, ilçe hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize, Mobil Aşı Uygulama Merkezimize ve köylerimizde kurduğumuz aşı stantlarımıza bekliyoruz. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız ve eski normallerimize dönebilmemiz için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz.” denildi.

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