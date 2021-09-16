Doğu’daki 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu’da bulunan Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 28, Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 24, Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor.

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