Erzincan KYK'da yurt sorunu yok

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Erzincan İl Müdürlüğü, kendilerine müracaat eden tüm öğrencileri barındırıyor. Son yıllarda yaptığı modern ve yüksek kapasiteli yurt binalarıyla yüksek öğrenim öğrencilerine barınma, beslenme, kredi ve burs imkânı sağlayan KYK, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinden kendilerine müracaat eden tüm öğrencileri barındırıyor.

Alınan bilgiye göre, Erzincan genelinde KYK’ya bağlı 6’ı ilçelerde 6’ı merkezde olmak üzere toplam 12 yurt bulunuyor. Kemah, Kemaliye, Refahiye, Tercan, Üzümlü ve Çayırlı ilçelerinde yedekler dâhil müracaat eden tüm öğrenciler yurtlara yerleştirildi açıkta kalan olmadı.

Erzincan merkezde ise üniversitelerde 2021 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde okuyan 4 bin 506 kız, 3 bin 432 erkek olmak üzere toplam 7 bin 938 öğrenci yurt için müracaatta bulundu.

Kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirilirken erkeklerde yedek sırasında daha geride kalan 484 öğrenci 8 ekim 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak POMEM yurtlarına yerleştirildi.

Erzincan’da 180 boş yatak daha olduğu, ek yerleştirmelerde buralarında dolacağı öğrenildi.

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