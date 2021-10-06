Erzincan’da temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Erzincan’da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tüm mahalle, cadde ve sokakları temizlemek için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama alanı oluşturmak adına, sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda kaldırımlar ce yollar süpürülürken, çöplerin temizliği için büyük bir titizlik gösteriliyor. Periyodik olarak sürdürülürken genel temizlik çalışmaları kapsamında kaldırım kenarlarında ve boş arazilerde büyüyen otlar biçildikten sonra geniş bir mıntıka temizliği yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Kazım Karabekir Mahallesinde genel temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Çok kapsamlı yapılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, periyodik olarak tüm mahallelerde kapsamlı genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanlar ile sokaklarımız bakımdan geçiriliyor. Erzincan Belediyesi olarak temiz ve düzenli bir şehir için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.