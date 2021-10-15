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Covid-19 hastalarının yüzde 90’ı aşısız Erzincan İl Sağlık Müdürü Hirik: “Okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var”

İHA

Covid-19 hastalarının yüzde 90’ı aşısız Erzincan İl Sağlık Müdürü Hirik: “Okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var”

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, aşılamada yaş grubunun düşmesiyle aşıya talebin de azaldığını ve bunun büyük oranda pozitif vakalara yansıdığını belirterek, “Özellikle, okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var. Covid19 servisini gezdiğimizde yüzde 90’ı aşısız veya tam aşılı olmayanlar” dedi.
Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Covid19'la mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı noktalarında kurulan aşı stantları, mobil aşı ekipleri ve sağlık tesislerinin tümünde vatandaşlara randevu şartı aranmaksızın Covid19 aşısı uygulanıyor. Gençlerin, özellikle okul çağındaki çocukların aşı konusunda daha duyarlı olmalarının gerektiğini söyleyen Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yaş haddinin indikçe aşı olma talebinin de azaldığını belirtti.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik açıklamasında, “Başhekimimiz ile birlikte Covid servislerini ve Covid yoğun bakımlarını gezdik. Yatan hastalarımızın çok büyük bir kısmı, yarısından fazlasının aşısız olduğunu söyleyebilirim. Hatta bugün gezdiğimiz serviste 18 hastanın 17’si aşısızdı, aşı olmadıklarını bize söylediler. Şu süreçte gördük ki; aşının tam bir koruyuculuğu var. Pandemiden çıkışımız kesinlikle aşı. Şu ana kadarki pozitif vakalarımızın, ya eksik aşılı olanlar ya da aşısızların olduğunu görüyoruz. Yaş grubunun düştüğünü siz de görüyorsunuz, biz de gördük. Özellikle okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var. Şu an için uyguladığımız rehberde 12 yaş üzerindeki tüm okul çağı çocuklarına aşı yapabiliyoruz. 12 ve 18 yaş arasında anne baba eNabız’dan onay verdiği anda randevusuz ilimizin tüm sağlık tesislerinde aşılama yapılabiliyor. Gençlerimizin, özellikle okul çağındaki çocuklarımızın aşı konusunda birazcık daha hassasiyet göstermelerini, kendi sağlıkları için ve daha önemlisi toplum sağlığı için, halk sağlığı için anne babalarının, büyüklerinin sağlığı için aşı olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Erzincan’daki aşılama yüzdelerine de değinen Hirik, “İlimizde 2. doz aşı oranlarında şu anda yüzde 68 bandına geldik. İlk dozdaki aşı oranımız yüzde 8384 bandındadır. Bizim hedefimiz yüzde 100. Tüm halkımızın aşılanarak, tüm halkımızın sağlığını korumak. İnşallah o günleri de TURKOVAC ile birlikte göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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