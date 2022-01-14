Erzincan’da kardan 67 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 10, Tercan'da 6, Üzümlü'de 1, Refahiye'de 30 köy, Kemah'ta 8, Kemaliye’de 2, Otlukbeli’de 4 ve İliç'te 6 olmak üzere toplam 67 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 11 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 7 kepçe, 2 dozer ve 11 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 5, Erzurum'da 17, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Ağrı'da 7, Iğdır ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Ayrıca yetkililer Erzincan’da sıcaklıkların artması sebebiyle çığ, sel ve heyelan uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.