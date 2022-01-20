Erzincan’da kar ve tipiden 339 köy yolu ulaşıma kapandı Kentte üniversite hariç diğer okulların tamamında eğitim öğretime 1 gün daha kar tatili arası verildi

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 339 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte üniversite hariç diğer okulların tamamında eğitim öğretime 1 gün daha kar tatili arası verildi.

Ağır kış şartları Erzincan’da etkisi artırdı. Kar ve tipi dolayısıyla; Merkez’de 40, Çayırlı’da 25, İliç’te 42, Kemah’ta 37, Kemaliye’de 43, Otlukbeli’de 7, Refahiye’de 80, Tercan’da 50, Üzümlü’de 15 olmak üzere toplam da 339 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de özellikle yoğun tipi ve sürgünün ulaşımda aksamalara neden olduğu Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmedi’ye geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



‘Erzincan’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı’

Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimöğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitimöğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir. Üniversitemiz eğitime devam edecektir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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