Jandarmadan yolda mahsur kalanlara yardım

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince, kar yağışı nedeniyle yolda kalmış araç sürücülerine yardım edilerek sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Ekipler tarafından, ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde, Çağlayan Beldesi yolunda, Kemah Acemoğlu Köprüsü mevkiinde, Otlukbeli ilçesi Boğazlı köy yolunda, Kemaliye İliç kara yolunda, Tercan İlçesi Beşgöze ve Göktaş köyleri yollarında hava muhalefeti nedeniyle karda mahsur kalan toplam 20 sürücü araçları ile birlikte kurtarıldı.

Ayrıca, Mercan ilçesinde arıza yapan yolcu otobüsünde bulunan 44 yolcu Tercan KYK yurduna, Pülümür yolunun kapalı olmasından dolayı Üzümlü İlçesinde beklemekte olan 75 yolcu da Erzincan KYK yurduna yerleştirildi.

Refahiye ilçesi Kızıldağ geçidinde de yolun kapalı olmasından dolayı beklemekte olan sürücülere ise sıcak çorba ve çay ikramı ikramı yapıldı.

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