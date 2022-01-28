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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kar ve tipiden 163 köy yolu ulaşıma kapalı

İHA

Erzincan’da kar ve tipiden 163 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kar ve tipiden merkezde 10, Çayırlı’da 10, İliç’te 7, Kemah’ta 20, Kemaliye’de 20, Otlukbeli’de 9, Refahiye’de 30, Tercan’da 50 ve Üzümlü’de 7 olmak üzere toplam da 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi; 13 greyder, 3 dozer, 19 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 15 ekiple çalışmaları sürdürüyor.
“Çığ tehlikesine dikkat”
Meteoroloji Erzincan’ın da olduğu çok sayıda şehirde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ olayına karşı uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ağrı ve çevresi aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Çığ uyarısı: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Buzlanma ve don uyarısı: Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 7, Bayburt’ta 9, Erzurum’da 14, Kars’ta 18, Ağrı’da 9, Iğdır’da 2, Ardahan’da 17, Tunceli’de 3 derece olarak kaydedildi.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları; Palandöken Kayak Merkezinde 147, Ergan Kayak Merkezinde 95, Sarıkamış Kayak Merkezinde 73 santimetre olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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