Erzincan’da kar ve tipiden 126 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 126 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan’da kar yağışı aralıklı devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 3, Çayırlı’da 20, Kemah’ta 1, Kemaliye’de 40, Otlukbeli’de 4, Refahiye’de 40, Tercan’da 15 ve Üzümlü’de 3 olmak üzere toplam 126 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 15 ekip, 3 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 13 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Çığ tehlikesine dikkat”

Meteoroloji Erzincan’ın da olduğu çok sayıda şehirde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ olayına karşı uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Çığ uyarısı: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerini ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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