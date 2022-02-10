Erzincan’da kar ve tipiden 104 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 104 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 3, Çayırlı’da 30, Otlukbeli’de 4, Refahiye’de 50, Tercan’da 10 ve Üzümlü’de 7 olmak üzere toplam 104 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 8 ekip, 3 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 2 dozer ve 8 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

‘Kar yağışı devam edecek’

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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