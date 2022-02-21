Karlı dağ yollarını aşan sağlık ekipleri, diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlı dağ yollarını aşan sağlık ekipleri, diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdı

İHA

Karlı dağ yollarını aşan sağlık ekipleri, diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Ozanlı köyünde ki diyaliz hastası 112 Acil Servis ekiplerince paletli ambulans ile evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Etkili olan kar yağışı sonrasında Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Ozanlı köyünde kar nedeniyle hastaneye ve diyalize gidemeyen Hüseyin Candan, 112’yi arayarak yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekipleri, köy yolunun kapalı olması ve dik yokuşlar nedeniyle köye paletli ambulans ile ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre olan köyde, ikamet eden Hüseyin Candan paletli ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Tedavisi biten diyaliz hastası, tekrardan alındığı ikametine bırakıldı. Zorlu kış şartlarında, tam donanımlı paletli ambulanslarla yüksek rakımlı köylere ulaşan ekipler, çalışmalarını aksatmadan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.
112 Acil Sağlık ekipleri, ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da kesintisiz saha hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde fedakârca görev yapan, gece gündüz demeden büyük özveri gösteren sağlık ekipleri, yüksek rakımlı köylere paletli ambulanslarla çıkarak burada yaşayan vatandaşların umudu oluyor.
Diyaliz hastası Hüseyin Candan’ın eşi Gülperi Candan sağlık ekiplerine teşekkür ederek, “Yollarımız kapalıydı. Allah razı olsun. Geldiler, Çayırlı’ya diyalize götürdüler. Devletimiz sağ olsun, var olsun” diye konuştu.
Ozanlı köyü muhtarı Hüseyin Kazım Düzgün ise, 112’yi arayarak diyaliz hastası için yardım istediklerini belirterek “Öncelikle yollarımız kapalıydı. 112’yi aradım sabahtan devlet baba yollarımızı hemen açtı. Diyaliz hastamız vardı ve acilen hastaneye gitmemiz lazımdı. Köyümüz Çayırlı’dan 11 kilometre uzaklıkta. Yollarda bayağı kar, kış, kıyamettir. Devlet baba sağ olsun hemen yardıma koştu. Allah devlete versin, devlette köylüye versin” dedi.
Tedavisi yapılan Hüseyin Candan ise konuşmasında, ”Sağ olsunlar ekipler geldiler beni aldılar. Diyalizimi oldum şimdi de beni geri götürüyorlar. Hocalarımız iyi, hemşirelerimiz iyi, doktorlarımız iyi. Allah devlete zeval vermesin” ifadelerin kullandı.
Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Akkaya ise “İki tane diyaliz hastamız vardı. Birisi merkezdeydi birisi de köyde. Ozanlı köyünde Hüseyin Candan isimli vatandaşımız diyalizine gelemediği için devletimizin tahsis etmiş olduğu paletli ambulansla, bize ihbar gelince, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ozanlı köyüne gidip hastamızı alıp geldik. Hastamızın diyaliz hizmetinin aksamadan yürümesini temin ettik. Buna vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Biz bu vesileyle, bu hava şartlarında paletli ambulansımızı sadece diyaliz hastaları için değil, ihtiyaç olduğunda evde bakım hastalarında da verimli bir şekilde kullanmaktayız. Gerekiyorsa, çok hassas olduğumuz korona hastalarında yerinde test almak için ambulanslarla ve sağlık ekipleriyle gitmekteyiz. Hiçbir aksamamız olmuyor. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz her türlü desteği, her türlü imkânı, her türlü donanımı bizlere sağlıyor. Biz bu şekilde hastalarımıza verimli hizmet etmiş olmaktan dolayı, eksiğimiz olmadan hizmet etmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barodan meslek içi eğitim semineri
YEREL HABERLER Barodan meslek içi eğitim semineri
Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ...
Jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
Jandarma personeline ve güvenlik korucularına çadır kurma eğitimi verildi
YEREL HABERLER Jandarma personeline ve güvenlik korucularına çadır ...
Tercan’da, kurtuluş etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Tercan’da, kurtuluş etkinlikleri renkli görüntülere ...
Erzincan'da 2022 Ocak ayında 267 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2022 Ocak ayında 267 konut satıldı
Doğu Anadolu’da çığ uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da çığ uyarısı
Erzincan’da, ilk böbrek anjiyosu yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da, ilk böbrek anjiyosu yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.