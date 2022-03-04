Çayırlı’da minibüs devrildi: 8 yaralı

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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde buzlanan yolda kayan minibüs devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyü çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K., idaresindeki 24 AAN 959 plakalı minibüs buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çayırlı Devlet Hastanesi ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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