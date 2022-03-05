Kurak görünümlü Çayırlı Göleti kar yağışıyla hayat buldu

Erzincan’da bulunan ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çayırlı Göleti’nin su seviyesi, yoğun kar yağışının ardından yükselmeye başladı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bulunan gölete, geçtiğimiz Ocak ayında ilçeye bağlı Ozanlı köyünün deresinden su aktarımı başlamıştı. Çayırlılı çiftçilerin gündeme taşıdığı tarımsal sulama sorunları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi amacıyla 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çayırlı Göleti’ne aktarılmasının yanı sıra yıl boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından göletin su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Kurak görünümüyle çiftçileri tedirgin eden gölet, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle birlikte su seviyesinde artış olması üretici çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Çayırlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise; “Bu kış mevsiminin bereketli geçmesi, yoğun kar yağışı ve kar sularının erimesi ile birlikte ilçemiz tarım havzasına hayat verecek olan Çayırlı Göleti bu son yağışlar ile birlikte dolmaya devam ediyor. Ayrıca bu yılbaşında Yukarı Çamurdere ve Ozanlı köylerimizin deresinden alınarak gölete bağladığımız suyun da devam eden yağışlarla birlikte gölet su seviyesini daha da yükseltecek ve önümüzdeki yıllarda tarımda sulama ihtiyacını karşılayacak.

Bu vesile ile tüm Çayırlı halkına bereketli bir tarım sezonu dileriz” denildi.

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