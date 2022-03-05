Kurak görünümlü Çayırlı Göleti kar yağışıyla hayat buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurak görünümlü Çayırlı Göleti kar yağışıyla hayat buldu

İHA

Kurak görünümlü Çayırlı Göleti kar yağışıyla hayat buldu

Erzincan’da bulunan ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çayırlı Göleti’nin su seviyesi, yoğun kar yağışının ardından yükselmeye başladı.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bulunan gölete, geçtiğimiz Ocak ayında ilçeye bağlı Ozanlı köyünün deresinden su aktarımı başlamıştı. Çayırlılı çiftçilerin gündeme taşıdığı tarımsal sulama sorunları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi amacıyla 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çayırlı Göleti’ne aktarılmasının yanı sıra yıl boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından göletin su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Kurak görünümüyle çiftçileri tedirgin eden gölet, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle birlikte su seviyesinde artış olması üretici çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Çayırlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise; “Bu kış mevsiminin bereketli geçmesi, yoğun kar yağışı ve kar sularının erimesi ile birlikte ilçemiz tarım havzasına hayat verecek olan Çayırlı Göleti bu son yağışlar ile birlikte dolmaya devam ediyor. Ayrıca bu yılbaşında Yukarı Çamurdere ve Ozanlı köylerimizin deresinden alınarak gölete bağladığımız suyun da devam eden yağışlarla birlikte gölet su seviyesini daha da yükseltecek ve önümüzdeki yıllarda tarımda sulama ihtiyacını karşılayacak.
Bu vesile ile tüm Çayırlı halkına bereketli bir tarım sezonu dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ...
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan’da zabıtadan fırın denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da zabıtadan fırın denetimi
CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan’da
YEREL HABERLER CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan’da
Erzincan’da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
YEREL HABERLER Erzincan’da ziller teneffüs için değil 'deprem' ...
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu
YEREL HABERLER Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde ...
Erzincan’da kar ve tipiden 89 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 89 köy yolu ulaşıma kapalı
Çayırlı’da minibüs devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Çayırlı’da minibüs devrildi: 8 yaralı
2022 yılı Zekât Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2022 yılı Zekât Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Erzincan’a kış geri döndü
YEREL HABERLER Erzincan’a kış geri döndü
Çalıntı silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Çalıntı silahlar ele geçirildi
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Has Tulum Peynirinde inek sütü yoktur, tamamen sağlıklıdır
YEREL HABERLER Has Tulum Peynirinde inek sütü yoktur, tamamen ...
Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı
YEREL HABERLER Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı
Erzincan’da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi
Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti
YEREL HABERLER Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti
Meslek lisesi öğrencileri ihtiyaçlı ailelerin yanlarında oluyor
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri ihtiyaçlı ailelerin ...
Erzincan'da 112 Acil Çağrı Hizmetlerine 2021 yılı içerisinde toplam 307 bin 476 adet çağrı geldi
YEREL HABERLER Erzincan'da 112 Acil Çağrı Hizmetlerine 2021 yılı ...
Doğu’da kar, tipi, fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’da kar, tipi, fırtına uyarısı
Kaymakam Çelik öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik öğrencilerle bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.