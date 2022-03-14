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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kar ve tipiden 104 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Erzincan’da kar ve tipiden 104 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi dolayısıyla 104 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar ve tipiden; Merkezde 2, Çayırlı’da 15, Kemah’ta 7, Kemaliye’de 3, Otlukbeli’de 2, Refahiye’de 30, Tercan’da 40 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplamda 104 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 10 greyder, 2 dozer, 10 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ve 12 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Çığ uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 6, Iğdır’da 3, Erzurum’da 10, Kars’ta 14, Ağrı’da 8, Ardahan’da 16, Bayburt’ta 12 derece olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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