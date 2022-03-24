Erzincan'da kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Kar dolayısıyla Erzincan'ın Tercan ve Çayırlı ilçelerinde taşımalı eğitime, Otlukbeli ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede taşımalı eğitime, Otlukbeli ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Otlukbeli ilçesindeki tüm okullarda, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’da hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların, Iğdır çevresinde karla karışık yağmur ve kar diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede görülecek buzlanma ve don olayından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Ağrı’da 2, Erzurum’da 4, Kars’ta 7, Ardahan’da 5, Bayburt’ta 3 derece olarak kaydedildi.

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