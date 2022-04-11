Erzincan 1. Amatör Küme’de şampiyon Kavakyoluspor

Erzincan 1. Amatör Küme şampiyonu Kavakyoluspor oldu.

Erzincan 1. Amatör Küme final maçında ilk yarısı 00 biten karşılaşmada Kavakyoluspor takımı ikinci yarıda 10 yenik düşmesine rağmen Çayırlı Belediyespor'u 21 yenerek şampiyon oldu.

Erzincan 1. Amatör küme playoff grubuna gruplarında iki grupta oynanan ligden ilk 4’e kalan Çayırlı Belediyespor, Mollaköy Belediyespor, Cimin Siyah İncispor, İliç Gençlikspor, Kavakyoluspor , Otlukbelispor, Tercan 17 Şubat ve Erzincan Gençlerbirliğispor takımları mücadele etmeyi hak kazanmışlardı. Maçlar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan Çayırlı Belediyespor, Mollaköy Belediyespor,Kavakyoluspor ve Cimin Siyah İncispor yarı finale kaldılar. İki maç üzerinden oynanan yarı final karşılaşmalarında Çayırlı Belediyespor takımı Mollaköy Belediyespor takımını her iki maçta da 21 yenerek finale kalmıştı. Cimin Siyah İncispor takımına ilk maçta 21 yenilen Kavakyoluspor ikinci maçında 20 yenerek finale çıkmıştı. Tek maç olarak oynanan ve İlk yarısı 00 biten final maçında Kavakyoluspor takımı ikinci yarıda 10 yenik düşmesine rağmen Çayırlı Belediyespor'u 21 yenerek şampiyon oldu. Hakem Salih soydan'ın yönettiği karşılaşmanın gollerini 50. dakikada Bilal Habib Güler Çayırlı Belediyespor adına kaydederken, Kavakyoluspor'un gollerini 70. dakikada Okan Kaplan ve 81. dakikada Yusuf Karataş attı.

Final müsabakaları sonucunda Erzincan şampiyonu olan Kavakyoluspor Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele eden Erzincan Ulalarspor takımı ile 17 Nisan 2022 tarihinde tek maç üzerinden baraj maçı oynayacak. Kavakyoluspor Ulalarspor karşılaşmasının galibi 20222023 futbol sezonunda Erzincan'ı Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil edecek.

Kavakyoluspor Teknik Direktörü Sami Özkan, final maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Karşılaşmanın başından sonuna verdikleri mücadeleden ve alınan galibiyetten dolayı futbolcularımı ve centilmence mücadele eden Çayrılı Belediyespor takımını kutluyorum. Trübünleri dolduran Erzincanlı spor severlere tam bir final izlettirdik. Pazar günü BAL’a kalmak için Ulalarspor takımı ile karşılaşacağız. Hedefimiz Kavakyoluspor tarihinde bir ilki gerçekleştirmek ve BAL’da mücadele etmek. Kulübümüzün başarısı için her türlü özveriyi gösteren başkanımıza yönetim kurulumuza ve taraftarımıza BAL’ı hediye etmek istiyoruz" dedi.

Erzincan Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan, ise, Kavakyoluspor'un 21 kazandığı final maçında Çayırlı Belediyespor ve Kavakyoluspor futbolcularını centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

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