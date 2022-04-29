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Erzincan’da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

İHA

"Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumları Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde toprakla buluştu.

Erzincan’da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

"Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumları Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde toprakla buluştu.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde çiftçiler ayçiçek tarlalarında yoğun mesaiye başladı. Bu yıl verimden umutlu olduklarını ve üretimde artış yaşanmasını beklediklerini söyleyen çiftçiler, ayçiçeğinin maliyetli olmadığını kaydetti. Çayırlı’da bu sene ayçiçeği üretimine havaların ısınmasıyla birlikte başlayan çiftçiler, tarlalarında yoğun mesai harcıyor. Ayçiçeğinin bu yıl daha çok ekim yapılacağını düşünen üretici çiftçiler özellikle yağ fiyatlarından ve marketlerden şikâyetçi. Yapılacak üretimlerle, uygulanan fahiş fiyatların da azalacağını düşünen çiftçiler, yağışlı geçen kış mevsiminden dolayı su sıkıntısı çekmeyeceklerini söyledi.
Öte yandan, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen de ilçe merkezi, Balıklı ile Yeşilyaka köylerinin tarlalarında ter dökerek ekim işlemlerine devam eden çiftçilere ziyarette bulunarak hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diledi. Kaymakam Gülderen ayrıca traktör sürerek çiftçilerle beraber tohumların ekim faaliyetine katıldı.
Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen’e İlçe Yazı İşleri Müdürü Muammer Küçükosman ile İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Yakut eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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