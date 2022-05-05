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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da mayıs ayında kar sürprizi

İHA

Erzincan’da mayıs ayında kar sürprizi

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı zemini beyaza bürüdü.
Batı bölgelerinde bahar havası yaşanırken, Erzincan’ın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kar, Keşiş ve Munzur Dağlarının zirvelerini tamamen kapladı.
Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı. 2190 metre rakıma sahip olan ErzincanSivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de kar etkisini gösterdi.
Otlukbeli ilçesinin meralarında koyun sürüsünü otlatan bazı çobanlarda kara hazırlıksız yakalandı. Kar altında sürü otlamaya devam etti.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimler kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevinde 2,6 Bayburt Aydıntepe Kavlatan köyünde 2,4 Erzurum İspir Ulutaş’ta 2,4 olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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