Muhtarın attan düşme anı Sırtına binilmesiyle şaha kalkan at, sırt üstü yere çakıldı

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Erzincan’ın Tercan ilçesinde sırtına binilmesiyle hırçınlaşarak şaha kalkan at, sırt üstü yere çakıldı. Üzerindeki muhtarın düşme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Muhtar ölümden döndü.

Olay, Tercan ilçesinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularla iken ata binmek istedi. Bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırt üstü yere çakılmasıyla ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Atın üzerinden attığı muhtar kolundan ve boynundan yaralandı.

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