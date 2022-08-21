Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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YANGIN 5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 evi saran alevler, ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatılırken, evlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Kemaliye Muzaffer KOŞAN

2022-08-21 16:37:29



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