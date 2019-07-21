Olay, saat 04.00 sıralarında Erzincan Merkez'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre Elazığ Akıl Hastanesinde tedavi gören Sultan A. (32),birlikte yaşadığı babası Mehmet A.'yı (66) uykudayken boğazından bıçaklayarak öldürdü. İHA'nın haberine göre, Sultan A., cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtti.





Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, hayatını kaybeden Mehmet A.'nın emekli imam olduğunu ve çok iyi bir insan olduğunu ifade ettiler. Ailenin komşularından C.M., “Kızıyla birlikte yaşıyordu. Kızın psikolojik sorunları vardı. Elazığ’da tedavi gördü. Uykudayken babasının boğazını kesmiş. Çok üzüldük” dedi.

Olayın meydana geldiği evin bahçe duvarındaki “Çok güzel tükendik” yazısı ise dikkat çekti.