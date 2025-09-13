Makine kullanmadan sadece çelik kalem ile işleme yaptıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Bu dönem öğrenci sayım 20 kişi. 2015'ten beri bin kişi geldi. Her dönem 70-85 civarı öğrencimiz oluyor. Güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Hanımlar da bu konuda yetenekli. Açıkçası bizim en büyük eksikliğimiz, çok iyi iş çıkaran öğrencilerimiz var ama daha sonra devam edecekleri bir atölyemiz yok. Aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimize de yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimize çelik kalem el işlemeciliği kursumuzda öğrettiklerimizle daha sonra bizim de yardımlarımızla yaptıkları ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunabilirler. Bakır, aslında bizim eskiye dayanan bir kültürümüz. Erzincanlı kadınlar olarak bu tarihi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel işlere de imza atacağımıza inanıyorum."