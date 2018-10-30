Erzurum Bş.Bld. - Keçiörengücü maç önü

Erzurum Bş.Bld. ve Keçiörengücü, 30 Ekim 2018 Salı günü Türkiye Kupa 4.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Erzurum Bş.Bld., son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Keçiörengücü, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Erzurum Bş.Bld. kazanır 1.15, berabere biter 4.50, Keçiörengücü kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Erzurum Bş.Bld. son haftadaki Fethiyespor müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Keçiörengücü ise Fatih Karagümrükspor karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Erzurum Bş.Bld., evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Keçiörengücü, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Keçiörengücü, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ