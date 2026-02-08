Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Erzurum'da trafik kazası: 9 yaralı

        Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 03:46 Güncelleme: 08.02.2026 - 03:46
        Erzurum'da kaza: 9 yaralı
        A.T'nin kullandığı otomobil, Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki A.O. idaresindeki araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

