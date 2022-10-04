Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık görevlisi iki kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 25 DM 463 plakalı ambulans, Lalapaşa Mahallesi İstanbulkapı Caddesi üzerinde B.K'nin kullandığı 25 HB 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, vakadan dönen ambulansın şoförü ile ambulanstaki hasta yaralandı.

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.