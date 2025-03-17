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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da apartman yangını: 10 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Erzurum'da apartman yangını: 10 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da 4 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 10 kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 01:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 01:53
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        Erzurum'da apartman yangını: 10 kişi dumandan etkilendi
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        Erzurum'da, yangın çıkan apartmanda dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        AA'nın haberine göre; Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

        Polis ekiplerince çevrede güvenliğin alınmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

        10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Kısa sürede söndürülen yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince balkon ve pencerelerden tahliye edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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