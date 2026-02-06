Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu

Erzurum-Kars kara yolunda Bingöl ve Hasankale çaylarının birleşmesiyle oluşan Aras Nehri üzerine İlhanlı Hükümdarı Gazan Han döneminde Vezir Salduzlu Emir Çoban Noyan tarafından 1298'de yaptırılan Çobandede Köprüsü, aradan geçen 728 yıla rağmen hala ayakta duruyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan köprü, geçmişte ticaret kervanları ve yolcular için önemli bir geçiş noktası olarak kullanıldı. Asırlardır bölgedeki ulaşımın simgelerinden biri olan yapı, özellikle kış aylarında oluşan manzarasıyla da dikkati çekiyor.

REKLAM

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bölgede, kesme taştan inşa edilen köprünün kemerleri kar örtüsüyle kaplandı, altından geçen dere ise kısmen buz tuttu.

Soğuk havanın etkisiyle çevresi beyaza bürünen köprü, donmuş su yüzeyiyle güzel görüntü oluşturdu.