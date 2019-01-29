Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği TIR'ın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan TIR'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan, TIR şoförü Ş.D'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Ş.D, buradaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen M.Z.F. ile organizatörler S.Ö. ve H.K'nin ise Erzurum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen Ş.D. idaresindeki TIR, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

TIR'ın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. TIR şoförü Ş.D. de gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuları TIR'dan indirip bir kamyona yükleyerek İl Emniyet Müdürlüğüne götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyonu devam ettirmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında, söz konusu TIR'ı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jet ile Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu belirtilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.