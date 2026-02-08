Habertürk
        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışıyla kent merkezi ve tarihi yapılar yeniden beyaza büründü

        Giriş: 08.02.2026 - 00:54 Güncelleme: 08.02.2026 - 00:54
        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
        Kentte gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

        Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında dışarı çıkarak eğlendi.

        Beyaza bürünen kentteki Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi dron ile görüntülendi.

        Şişli'de plaza kurşunlayan 5 kişi silahlarla birlikte yakalandı

        Şişli'de plaza kurşunlayan 5 kişi silahlarla birlikte yakalandı

