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        Haberler Bilgi Gündem Erzurum'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?

        26 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okul var mı?

        Yurt genelinde yaşanan soğuk hava bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı illeri etkisini altına alırken, valilikler bazı şehirlerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "26 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 26 Kasım bugün Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:22
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        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler, 26 Kasım Salı günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etti. Peki, "26 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?" İşte 26 Kasım Salı Erzurum'da okullarda ders yapılacak mı sorusunun yanıtı...

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        ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

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        ERZURUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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