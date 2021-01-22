Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

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Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar ve buz temizleme çalışmaları yürütürken bazı araçlarda buzlanma oluştu.Soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken cami önlerindeki çeşmeler ile bazı ağaçlar buz tuttu.