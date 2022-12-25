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Sarıkamış şehitleri anıldı

DHA

Sarıkamış şehitleri anıldı


Murat AYDIN/ ŞENKAYA, (Erzurum), (DHA)OSMANLIRus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.
Şenkaya'da, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi Allahukber Şehitleri Meydanı'ndaki törene protokol, asker, izciler ve halk katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrencilerin oluşturduğu koro Sarıkamış şarkılarını seslendirdi.
Etkinlik, Bardız köyü Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Erzurum Valisi Okay Memiş burada yaptığı konuşmada, "Şehadetlerinin yıl dönümünde, Bardız şehitlerimiz başta olmak üzere, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Bundan tam 108 yıl önce dünya tarihindeki en büyük itaat destanına şahitlik etmiş bu topraklarda büyük bir heyecan vardı. 93 Harbi sonrasında esir kalmış vatan topraklarına ilk kez Türk askeri giriyordu. O askerin gelişindeki yollar cennet bahçeleri gibi gül kokuyordu. Dünyanın en büyük 'İtaat Destanı' bu topraklarda yazıldı. Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. O yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının göstergesidir. Onları Allahuekber Dağları'na çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu aynıydı. Bu duygu elbetteki inanç, iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizleri ki onların torunlarıyız. Dünyada hiçbir ordu kahraman Türk ordusu kadar sebatkar, gözü kara, cefakar ve itaatkar değildir" diye konuştu.
Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının da bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Etkinliğe katılan komando ve Türkiye İzcilik Federasyonu izcileri Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağları'ndaki şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Senkaya Murat AYDIN
2022-12-25 16:32:19

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