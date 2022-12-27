Animasyon filmindeki 'Stuart' karakterinin yerine 'Tepegöz'ün resimlerini tişörtlere bastılar



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, öğrencileriyle birlikte çocuklara Türk kültürünü tanıtmak için Dede Korkut hikayesi kahramanı olan Tepegöz'ün resmini tişörtlere bastı. ABD animasyon filmi Çılgın Hırsız filmindeki Stuart karakterine karşılık Tepegöz'ü tanıtmak isteyen Özışık ve öğrencileri, tişörtleri ortaokul öğrencilerine hediye etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, resim atölyesinde ders alan öğrencileriyle birlikte çocuklara kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla 'Kendini bilmek, Dede Korkut-Tepegöz' isimli bir toplumsal duyarlılık projesi hazırladı. Doç. Dr. Özışık ve öğrencileri, Sabancı Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri, resim bölümü atölyesinde misafir etti. Öğrencilere Dede Korkut ve Tepegöz hikayesi hakkında bilgi veren Özışık, "İzlediğimiz filmlerdeki kahramanların tişört, ayakkabı gibi eşyalarını giyerek, çantalarını taşımayı seviyoruz. Bir zamanlar Marvel karakterleri, bir ara da Transformers tişörtleri vardı bütün çocuklarda. Biz de atölyede ders alan öğrencilerimle birlikte toplumsal duyarlılık projesi kapsamında çocuklara faydalı ne yapabiliriz derken kendi kültürlerini bilmeleri ve farkında olmaları için 'Kendini bilmek, Dede Korkut-Tepegöz' çalışmasını hazırladık. Çılgın Hırsız filmini izlemişsinizdir. Animasyon filmde tek gözlü Stuart diye bir karakter var. Çılgın Hırsız filmindeki Stuart karakterinin karşılığı olarak çocuklara Tepegöz'ü anlatalım ve tanıtalım istedik. Dede Korkut'un hikayesindeki tepegöz karakterini tişörtlere basıp çocuklara hediye ettik. Şimdi sıra Dede Korkut ve Tepegöz'de" diye konuştu.

Resim atölyesi öğrencileri, hikayesini anlattıkları Tepegöz'ün resmini tişörtlere bastı. Ortaokul öğrencilerinin büyük bir dikkatle izledikleri çalışmada öğrenciler, baskı resim tekniği hakkında da bilgi verdi. Çalışma sonunda Tepegöz resmi bastırılan tişörtler, ortaokul öğrencilerine hediye edildi.

Öğrencilerden Kaya Kahya, Tepegöz baskılı tişörtünü çok beğendiğini ifade ederek her zaman giyeceğini söyledi.

Tepegöz'ü daha önce duyduğunu belirten Cemre Adıöz ise "Buradaki çalışmayla Tepegöz'ü daha iyi tanıdım. Tişörtler de güzel oldu. Severek giyeceğim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-12-27 10:00:23



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