Palandöken'de 'yeni yıl' coşkusu



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskoteğinde devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulundu.

Yeni yıla coşkuyla giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Erzurum'a arkadaşları ile Antalya'dan gelen Yasemin Dalgıç, "Aslen Ukraynalıyım. Antalya'da yaşıyorum, buraya yeni yıl için geldik. Pistler çok güzel. Tatilde çok mutluyuz ve keyifli geçiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-01-01 01:35:01



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