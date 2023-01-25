Avrupa 3'üncüsü Furkan Akar'a Erzurum'da coşkulu karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa 3'üncüsü Furkan Akar'a Erzurum'da coşkulu karşılama

DHA

Avrupa 3'üncüsü Furkan Akar'a Erzurum'da coşkulu karşılama


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısını gösteren Furkan Akar (20), memleketi Erzurum'da coşku ile karşılandı. Akar, havalimanında karşılamaya gelen ailesi ve sevenlerine sarılıp, duygulu anlar yaşadı.
Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateninde 6'ncı olan Furkan Akar, bu başarısına birini daha ekledi. 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metre final yarışında Milli sporcu Furkan Akar, 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü oldu. Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.
Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandıran Akar, Erzurum Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailesi ve sevenlerine sarılarak duygulu anlar yaşayan Furkan Akar, ikinci kez kahraman olarak memleketine dönmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Akar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat ve dünya altıncılığından sonra Avrupa Şampiyonasına hazırlandık. Gitmeden önce söz verdik, madalya hedefimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdik. Antrenörlerim, ailem, sporcu arkadaşlarım ve Türk halkı hep yanımda oldu. Onların destekleri ve motivasyonları ile bu hayalimizi gerçekleştirdik. Yeni bir tarihle memleketime geri döndüm. Şu an önümde Dünya Şampiyonası var. İki tane dünya kupası var. Burada da elimden gelini yapıp Türkiye´mi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Çocuklarını karşılama için havalimanına gelen anne Birgül Akar ve baba Yavuz Akar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler. Furkan ile gurur duyduklarını belirten anne Akar, "Annesi olarak çocuğumla çok gurur duyuyorum. Başarılarının daim olmasını istiyorum. Yarışmayı izledim, çok güzel bir duygu. O anlatılmaz yaşanır. Çok gurur verici idi. Onu çok seviyor ve her zaman gurur duyuyorum" dedi.
Karşılama töreninde ağlamamak için kendini zor tutan baba Yavuz Akar ise "Çok gururluyum. Oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Olimpiyatlarda madalyaya kadar çalışacağız. Furkan da söz verdi bize. Olimpiyat altıncısı oldu ama biz madalya bekliyoruz. İnşallah 2026 Olimpiyatları'nda da Türk Bayrağını orada dalgalandıracak. Ben çok ağladım. Sevincimden ağladım. İnşallah bu sevinç madalya ile oldu. Olimpiyatlarda da daha çok ağlayacağız. Ama sevinçten ağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sporcular ve yakınlarının Furkan'ın uçağını beklemesi
-Baba Yavuz Akar ile röp.
-Anne Birgül Akar ile röp.
-Furkan ve antrenörünün girişi
-Anne ve babasının Furkan´a sarılıp öpmesi
-Furkan'ın küçük yeğenini kucağına alıp öpmesi
-Yetkililerin ile sporcuların Furkan Akar'ı çiçek ve alkışlarla karşılaması
-Bar ekibi gösterisi
-Hatıra fotoğrafı çekilmesiDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-01-25 16:38:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da 2 bin 512 öğrenci okula kazandırıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 bin 512 öğrenci okula kazandırıldı
Erzurum'da çöpler geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Erzurum'da çöpler geri dönüşümle ekonomiye ...
Acil servisin kadın doktorları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Acil servisin kadın doktorları AA'nın "Yılın ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
ETSO'da "2023-2026 Dönemi Stratejik Plan" çalışmaları
YEREL HABERLER ETSO'da "2023-2026 Dönemi Stratejik Plan" çalışmaları
Şenkaya'daki yatırımların toplu açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Şenkaya'daki yatırımların toplu açılışı yapıldı
Erzurum Şehir Hastanesi doktorları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi doktorları AA'nın "Yılın ...
(Görüntülü)HİPNOTERAPİ İLE SİGARA BAĞIMLILIĞI, OBEZİTE VE FOBİLERDEN KURTARIYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)HİPNOTERAPİ İLE SİGARA BAĞIMLILIĞI, ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'daki Arabakırığı Kanyonu bozulmamış doğasıyla dağcıların rotasında
YEREL HABERLER Erzurum'daki Arabakırığı Kanyonu bozulmamış doğasıyla ...
Dağcılar, kayaların usta tırmanıcıları yaban keçilerini görüntüledi
YEREL HABERLER Dağcılar, kayaların usta tırmanıcıları yaban ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.