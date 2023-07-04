Oltu'da sağanak yağmur, ekili arazi ve seralara zarar verdi



Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, ekili araziler, meyve bahçeleri ve seralara zarar verdi. Sağanak sebebiyle Oltu-Göle karayolunda biriken çamur ve atıklar iş makineleriyle temizlendi.

Oltu´da sağanak yağmur bugün saat 17.00 sıralarında etkili oldu. İlçe merkezinde cadde ve sokakları göle döndüren sağanak, Oltu-Ardahan yolunun 10´uncu kilometresini çamura buladı. Ulaşımı olumsuz etkileyen yağmur sularının getirdiği çamur ve atıklar Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü´ne bağlı Oltu Şubesine ait iş makinesi ile temizlendi.

BİN 500 FİDE ZARAR GÖRDÜ

Yağmur suları ilçede ekili araziler ve dut bahçelerini de olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle Selahattin Karaca'ya ait sera ve bahçeler sel suları altında kaldı. İlçede etkili olan sağanak sebebiyle Yusuf Ziyabey Mahallesi Nasip Sokaktaki devlet desteği ile kurulan sera da büyük zarar gördü. Yusuf Bilgiç´e ait bin 500 sebze fidesinin dikildiği sera sular altında kaldı. Yağmur sularının bastığı seradaki fidelerini kurtarmaya çalışan Bilgiç, "Devlet desteğiyle aldığımız fideleri diktiğimiz serayla yetiştiriciliğe başladık. Ancak sağanak sonrası oluşan sel suları kapısını kırdığı serayı bastı. Sel suları fide ekili serayı bastı. Seranın arkasında kanal açarak suyu boşaltmaya çalıştık. Bin 500 fidemiz zarar gördü" diye konuştu.

'DERENİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM'

Yağmur sebebiyle suları taşan derenin dut bahçesine zarar verdiğini söyleyen Salih Bilgiç, "Ağaçlardaki dutu silkeleyerek döküp pekmez üretecektim. Ancak sel suları bahçeme doldu. Gördüğünüz gibi burası sel suları ile doldu. Bahçe hava güneşli olursa yaklaşık 15 güne kurur. O zamana kadar da dutlar biter. Yetkililerden mahalleden geçen derenin ıslahı konusunda yardım bekliyoruz. Bu bölgede birçok ahır var. Mahalleden geçen bölümü yaklaşık 1 kilometre olan derenin bir an evvel ıslah edilmesini istiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-07-04 23:08:52



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