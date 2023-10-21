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        Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü: 0 - 1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:55
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        Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü: 0 - 1
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        STAT:KazımKarabekir

        HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Ali Doğan, Haydar Avcı

        ERZURUMSPOR: Göktuğ- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş,  Batuhan, Orhan Ovacıklı, Celal (Dk.84 Fırat), Estrela (Dk.46 Alican), Sefa (Dk.84 Shala), Furkan (Dk.89 Ufuk), Rosheuvel (Dk.89 Hüseyin), Eren Tozlu. 

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin- Muharrem, Erkam, Bardhi, Bahadır, Orhan Nahırcı, Uerdi Mara (Dk.85 İnnocent) Dk, Özer, Ariyibi (Dk.85 Nyarko), Camara (Dk.67 Melih), Dembele (Dk.72 Kevin Mayi)

        SARI KART: Mustafa Yumlu (ERZURUMSPOR)

        GOL: Dk.74. Uerdi Mara (ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ)

        Birinci Lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

        14'üncü dakikada kaleci Metin'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Camara, defanstan kurtularak cezaalanına orta yaptı. Penaltı noktasında olan Dembele, uygun pozisyonda topu kale direğinin yanından auta gönderdi.

        16'ncı dakikada Sefa'nın pasıyla buluşan Eren Tozlu'nun sert şutu kaleci Metin'de kaldı.

        31'inci dakikada Erzurumspor'un kullandığı köşe atışında defanstan seken topa kaptan Mustafa Yumlu, röveşata vurdu. Top, kale direğini sıyırarak auta gitti. 

        33'üncü dakikada sağ kanattan aut çizgisine inen Orhan Ovacıklı'nın ortasına uzanarak kafa vuran Eren Tozlu'nun şutunu kaleci Metin yumruklarıyla uzaklaştırdı. Eren Tozlu, kaleciden dönen topu uygun durumdaki Rosheuvel'e gönderdi. Rosheuvel'in şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

        41'inci dakikada savunma arkasına sarkan topla ilerleyen Rosheuvel, kaleci Metin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı.

        45'inci dakikada kaleci Metin'in gönderdiği uzun topa müdahale ederken iki Erzurumsporlu futbolcunun çarpıştı. Topla buluşan Dembele'nin şutu kaleci Göktuğ'da kaldı. 

        Hakemin 5 dakika uzattığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 0-0.

        İKİNCİ YARI

        51'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın uzun taç atışında kafalardan seken topla buluşan Sefa'nın şutu autla sonuçlandı.

        61'inci dakikada Orhan Ovacıklı, cezaalanı çizgisi önünden sert vurdu. Kaleci Metin iki hamlede topu yakaladı.

        62'nci dakikada Ariyibi, cezaalanına girdikten sonra sert vurdu. Kaleye giden topu Mustafa Yumlu, müdahale ederek kornere gönderdi.

        63'üncü dakikada Ariyibi, sol kanattan defansı geçerek cezaalanına girerken, topu yerden Camara'ya çıkardı. Camara, altıpas olarak bilinen yerde topu kale yerine auta gönderdi.

        65'inci dakikada Ariyibi, cezaalanı önündeki Dembele'ye pas çıkardı. Kaleci Göktuğ'la karşı karşıya kalan Dembele, topu kale direğinin yanından auta attı.

        74'üncü dakikada Ariyibi'nin ara pasıyla cezaalanına giren Bardhi, topu Uerdi Mara'ya gönderdi. Uerdi Mara, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.

        90+4'üncü dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla hızla çıkan Orhan Ovacıklı, cezaalanı sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Metin topu parmaklarıyla kornere gönderdi.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip maçı 1-0 kazandı.

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