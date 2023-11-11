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        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:10
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        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı (2)
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        ADLİYEYEGETİRİLDİ

        Atatürk'ehakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Mustafa Atmaca, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Atmaca, adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı.

        EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda  M.A isimli şahıs  5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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