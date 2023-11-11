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        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:00
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        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı (3)
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        CHPİLBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

        CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Adliye binası önünde açıklama yaptı. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu işlendiğini belirten Başkan Serhat Can Eş, CHP İl teşkilatı olarak kendilerinin de şikayetçi olduğunu bildirdi. Partililerle birlikte açıklama yapan CHP'li Başkan Eş, "Şüphelinin takipçi sayısının 600 bin kişi olduğu düşünüldüğünde, toplum içerisinde Atatürk'ün hatırasını alenen zedeleyen, takipçi sayısıyla birlikte ulaşılabilirliği açısından değerlendirildiğinde bu durumun toplumun maşeri vicdanında uyandırdığı derin üzüntü, cezanın alt sınırdan uzaklaşarak üst sınırdan verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Belirtmek gerekir ki şüphelinin 'laik köpek' şeklindeki tahkir ve hakaretamiz ifadesiyle aynı zamanda toplumun bir kesimini alenen tahkir etmekte ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. Toplumun bir kesimi ifadesi ile grup olarak tanımlanabilecek bir kesim hedef gösterilmekte olup, korunan hukuki değer olan toplum ve kamu barışına karşı suçlardandır. Şüphelinin eylemine uyan 5816 Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunun madde 1 Atatürk'ün hatırasına hakaret ve TCK 216/1 halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan cezalandırılması gerekmektedir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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