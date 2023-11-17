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        5 kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 160 yıl hapis istemi

        ERZURUM'dayaşları6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ş.K. (43) hakkında 160 yıl hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:38
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        5 kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 160 yıl hapis istemi
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        ERZURUM'dayaşları6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ş.K. (43) hakkında 160 yıl hapis cezası istendi.

        Bir köyde çiftçilik yapan Ş.K., iddiaya göre, 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. Olay, 2021'de 16 yaşındaki Z.K.'nin jandarmaya ihbarı ile ortaya çıktı. Babası Ş.K.'den şikayetçi olan Z.K., 9 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını, 4 kız kardeşinin de istismarına tanık olduğunu söyledi. İddialar sonrası gözaltına alınan baba, soruşturma kapsamında tutuklandı. 2022'nin Mart ayında kız çocuklarının ifadelerini değiştirmesi ile tahliye olan Ş.K., eve dönünce eylemlerine devam etti. Z.K., bu kez cinsel istismarı videoya alıp, yeniden şikayetçi oldu. Tahliyesinden 1 ay sonra yeniden tutuklanan Ş.K.'nin yargılandığı dava, video kaydı da dosyaya girdi. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ş.K. için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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